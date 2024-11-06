築地銀だこが、毎年恒例の「食べ放題」をイオンブラックフライデー企画として2024年も開催する。事前予約は11月11日から店頭にて受け付けが開始され、人気のたこ焼きを思う存分楽しむチャンスがやってくる。「ぜったいうまい!! たこ焼」を存分に味わえる食べ放題企画は、毎年予約が殺到する人気イベント。株式会社ホットランドが展開する築地銀だこは、イオングループにおける特別企画として、今年は実施期間を5日間に延長して、よ