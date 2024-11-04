オリコン調べによると、9人組グループ・Snow Manの10月30日発売の新アルバム『RAYS』が、発売3日間で売り上げ100万枚を突破した。「Snow Manはこれまで3枚のアルバムを発表しており、すべてミリオンセラーとなっています。新アルバムはフラゲ（発売日前）の段階で83万枚以上で売り上げており、発売3日でのミリオン達成はこれまでで最速です。まさに今、勢いに乗っていると言っていいでしょう」（芸能記者）メンバーの目黒蓮