なんとか出産を終えた星田つまみ(@hoshi.da)さん。分娩(ぶんべん)室の外で、お母さんがアクシデントに見舞われている中、星田つまみさん自身は赤ちゃんの性別を勘違いしていたという事実が判明。それより赤ちゃんの様子は…？『産声を聞かせて』第10話をごらんください。 ©hoshi.da ©hoshi.da ©hoshi.da ©hoshi.da ©hoshi.da 生まれてきてから数分たって