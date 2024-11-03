高齢者の生活のベースとなる公的年金。それは、家を手放し、老人ホームに入居するようになったも同じ。毎月費用はまずは年金がベースとなり、足りない分は貯金を取り崩す……これがベースになります。だからこそ「年金減額」は避けたいところ。そんなことが起これば、慣れ親しんだホームを追われることになります。老人ホーム…夫婦同室で同時入居のメリット終活の一環で自宅を売却し、その資金を元手に、夫婦同室の老人ホームに入