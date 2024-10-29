ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（32）の妻・ブリアンナさんが28日（日本時間29日）、自身のインスタグラムを更新。大谷翔平投手（30）の妻・真美子さんとのショットを公開した。ブリアンナさんは「World Series Game 3!」とつづり、自身と真美子さん、フレディ・フリーマンの妻で元女優のチェルシー夫人との笑顔の3ショットを公開。真美子さんが羽織っている青のチェックのジャケットには「OHTANI」の文字が入っている