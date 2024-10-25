コロナ禍で導入された旅行業界の支援キャンペーン「Go Toトラベル」。すでに懐かしのワードとなっているが、この言葉が再びネット上をにぎわせている。助成金による割引で旅行しやすくなった一方で、マナーの悪い客が続出したと指摘されているが、それは本当なのか？ また、昨今たびたび問題視されるインバウンド客との違いとは？ 専門家に聞いてみた。 〈ホテル業界が悲鳴〉訪日外国人たちの驚きの迷惑行為