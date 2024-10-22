米ワシントン州のアパート5階の窓から13日、ミライヤ・マリーちゃん（Mi’layah Marie、4）が転落死した。ミライヤちゃんは当時、きょうだいたちと遊んでいて、開いていた窓のそばにあったベッドの上で飛び跳ねていた。英ニュースメディア『The Mirror』などが報じた。【この記事の他の写真を見る】転落事故が起きたのはキング郡ショアラインにあるアパートで、ミライヤちゃんの母ナジャハ・チャンセラーさん（Najaha Chancellor）