昨年1月、産後うつで苦しんでいた妻に3人の子を殺害されたアメリカ在住の男性（33）が現地時間14日、米ニュースメディア『The New Yorker』のインタビューで「僕はモンスターと結婚したわけではない」と語って妻を擁護し、悲劇の事件の背景について明かした。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。【この記事の他の写真を見る】昨年1月24日、パトリック・クランシーさん（Patrick Clancy、33）は、妻リンジー（Lindsa