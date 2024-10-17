内閣府や経済産業省、その他の関係府省が連携し、経済安全保障の強化、推進に向けて創設した「経済安全保障重要技術育成プログラム（通称“K Program"）」のもと、新エネルギー・産業技術総合開発機構が公募した、「偽情報分析に係る技術の開発」に、2024年7月に採択された富士通は、プライム事業者として国立情報学研究所（NII）、NEC、慶應義塾大学SFC研究所、東京科学大学、東京大学、会津大学、名古屋工業大学、大阪大学を再委