異色コンビが難事件を解決俳優の鈴鹿央士と松本穂香がW主演を務めるフジテレビ系月9ドラマ「嘘解きレトリック」（月曜午後9時）の初回が15分拡大版で放送され、早くも先行きを心配する声が上がっている。初回視聴率は世帯平均7.1％、個人4.1％で7月期の「海のはじまり」のそれぞれ8.0％、4.6％を下回る結果だった。（※以下、ネタバレを含みます）＊＊＊【写真】「エモすぎる」「尊い」…大反響の「silent」コンビの仲良しショ