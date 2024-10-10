Amazonが、AIがおすすめの製品を表示する機能「AI Shopping Guides(AIショッピングガイド)」を消費者向けに発表しました。AIショッピングガイドは記事作成時点でモバイル版のウェブサイトとiOS・Android向けアプリで、アメリカでのみ展開されています。Amazon AI Shopping Guides assist with product research and recommendationshttps://www.aboutamazon.com/news/retail/amazon-ai-shopping-guides-product-research-recommend