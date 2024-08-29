5G対応の新フォルダブルスマホ「Google Pixel 9 Pro Fold」をファーストインプレッション！既報通り、Googleが5G対応の新しい横折り型フォルダブルスマートフォン（スマホ）「Pixel 9 Pro Fold」を正式発表し、日本を含む1次販売国・地域ではPixel 9およびPixel 9 Pro XLが2024年9月4日（水）に発売されます。日本ではグーグル（以下、Google Japan）が運営する公式Webショップ「Google ストア」のほか、各機種ともにNTTドコモやKD