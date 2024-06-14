バイデン米大統領は息子のハンター・バイデン氏を恩赦したり減刑したりするつもりはないと述べた/Haiyun Jiang/The New York Times/Redux（ＣＮＮ）バイデン米大統領は１３日、次男のハンター・バイデン氏が銃の不法購入・所持で訴えられた裁判で有罪評決を受けたことについて初めて公に言及した。訪問中のイタリアで、記者団に対してハンター氏を「誇りに思う」と述べつつ、陪審員の評決を受け入れる考えを示した。主要７カ国首脳