メキシコ北西部ソノラ州のリゾート地プエルトペニャスコの海岸/Cheryl Evans/The Republic/USA Today Network/File（ＣＮＮ）メキシコ北西部ソノラ州のリゾート地プエルトペニャスコで、別荘のジャクジーに入っていた米国人２人が感電して４３歳の男性が死亡し、もう１人が負傷した。メキシコ当局が明らかにした。ソノラ州の検察は１２日、ＳＮＳへの投稿で、２人の死傷について「ジャクジーの中にいた時の放電が原因だった可能性