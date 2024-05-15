三重県名張市の放課後児童クラブで、男性指導員が小学1年生の男子児童の手を振り払い、「今度同じことしたら痛い目みるからな」と発言するなどの不適切な行為をしていた疑いがあることが分かりました。 【写真を見る】「今度同じことしたら痛い目みるからな。覚えとけよ」 放課後児童クラブで指導員が小1男児に不適切行為か 被害を訴える男の子の母親などによりますと、4月26日、名張市内にある放課後児童クラブで、男性指導員が