ロシア政府閣僚とプーチン大統領との会合に出席したミシュスチン首相＝6日、モスクワ（タス＝共同）ロシアのプーチン大統領が10日に再任したミシュスチン首相は11日、新内閣の人事を下院に提案した。政府が発表した。プーチン氏の最側近パトルシェフ安全保障会議書記の息子で、農相を務めたドミトリー・パトルシェフ氏を副首相にすることを提案。同氏はプーチン氏の後継候補の一人と目されている。首相は、大統領が任命する国