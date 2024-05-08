【AFP＝時事】 セルビアのアレクサンダル・ブチッチ（Aleksandar Vucic）大統領は8日、首都ベオグラードを訪問した中国習近平（Xi Jinping）国家主席への歓迎スピーチで「台湾中国」だと発言した。国営セルビア放送（RTS）が伝えた。ブチッチ氏は政府庁舎前に集まった群衆に向け、「中国の領土一体性に対するわれわれの見解は明瞭かつ単純だ」「そう、台湾中国だ」と述べた。この発言に習氏は拍手した。【翻訳編集】AFPBB