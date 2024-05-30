高須クリニック高須克弥院長が28日に自身のアメブロを更新。“新しい癌”の治療をすることについてつづった。【映像】闘病中の高須院長（複数カット）この日、高須院長は「次々と見つかるかっちゃんの新しい癌」と切り出し、組織診断報告書の写真を公開。「必ず勝つ。敗けは認めん」（原文ママ）とコメントし「とりあえずわがままの効く、高須病院に入院してかっちゃん流の治療をすることにした」と報告した。続けて、自身