北海道・ＪＲ鹿部駅構内で２７日、電気工事をしていた２０代の男性が死亡した事故で、男性は当時、２人１組で作業していたところ、６６００ボルトの高圧電線に誤って接触し感電したことがわかりました。鹿部町本別のＪＲ鹿部駅構内で２７日午前１０時半すぎ、「電気工事作業中に感電して、意識がない」と消防に通報がありました。ＪＲ北海道などによりますと、施工会社の男性（２３）が、駅構内で低圧電線を取りかえるため、電柱に