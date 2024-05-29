お笑いコンビ野性爆弾のくっきー！（48）が28日放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」に出演。自身の過去の収入や、所属事務所の“億プレーヤー”について明かした。番組では、芸人の月収をめぐる「3万円の壁」が話題になり、芸歴9年目だというお笑いコンビ9番街レトロのなかむら☆しゅんは「3万円超えたのは6年目とかですかね。全然最近ですよ」と明かし、「6年目で3万円って言ったら一般の方はすごいとは思わないと思います