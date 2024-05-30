５月29日に開催された国際親善試合で、久保建英を擁するレアル・ソシエダと東京ヴェルディが国立競技場で激突。スペインから乗り込んだ前者が２−０で快勝を収めた。４万150人の観客が見守った一戦で、大きな注目を集めたのが、ブラスバンドによる生演奏だ。『Bling-Bang-Bang-Born』『パプリカ』『負けないで』『ルパン三世のテーマ』『Jupiter』といったお馴染みの曲が聖地国立を盛り上げ、特別感を演出した。プロサッカー