5年前、東京・池袋で起きた暴走事故で、妻と娘を亡くした松永拓也さんは29日、事故を起こし、現在服役中の旧通産省工業技術院の元院長と、初めて面会しました。2019年4月、東池袋で車が暴走した事故では松永真菜さんと娘の莉子ちゃんが死亡するなどし、車を運転していた旧通産省工業技術院の元院長・飯塚幸三受刑者は、過失運転致死傷の罪で禁錮5年の刑が確定しました。29日、夫の松永拓也さんら遺族は、服役中の飯塚受刑者と初め