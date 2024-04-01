4月1日から新年度。企業の入社式では「AI」や「コロナ禍後」など今年ならではの工夫がみられました。大手食品メーカー・キユーピー入社式の会場は「畑」。新入社員約50人がおそろいのジャンパー姿で野菜を収穫し、同期との交流を深めました。今年入社する世代はコロナ禍で大学の授業がオンラインになるなどリアルでの交流が少なかったことから、体験型の入社式を企画したといいます。一方、パナソニックグループのIT関連企業の入