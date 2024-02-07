《この動画で更新が終わってるところがまた味わい深くて良いねえ》若林志穂さん「Ｎさん、早く捕まってください」と悲痛な叫び…直前に配信された対談動画に反応《アップした日に観てたけど、改めて見るとキックさん当たりすぎやろ》《冒頭で芸人の不祥事弄って2024年の予言する動画が最後って凄い因果やな》《訴訟ブーム当たる!まさか自分とは》昨年12月に週刊文春が報じた「ダウンタウン」の松本人志（60）の性的スキャンダル