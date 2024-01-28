『機動戦士ガンダムSEED』シリーズ完全新作となる映画『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』公開記念舞台あいさつが28日、都内で行われ、26日の公開から2日間（金曜・土曜）で50万人を動員、興行収入は7億7000万円を突破するロケットスタートを切ったことが発表された。【写真】“アスラン”石田彰＆“キラ”保志総一朗、西川貴教らもずらり！『機動戦士ガンダムSEED』シリーズは、2002年10月より全50話で放送された、21世紀に入っ