5日午後、岐阜県関市の公園で、アスレチック遊具の不具合があり、40代の女性が地面に落下しけがをしました。 岐阜県などによりますと、事故があったのは、関市の百年公園の中にある「ジップライン」といわれるアスレチック遊具で、5日午後2時45分ごろ、家族で公園を訪れていた、岐阜県に住む40代の女性が、このジップラインを利用したところ滑車がはずれ、およそ7メートル落下しました。 女性は、足の痛みを訴え、病院に搬