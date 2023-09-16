無限が新型「N-BOX」用のカスタムパーツを先行公開！ホンダ車のアクセサリーパーツを手掛ける無限（M-TECH）は、ホンダが2023年秋発売予定の新型「N-BOX」のカスタムパーツを初公開しました。3代目となる新型N-BOXは、通常仕様のN-BOXとエアロ仕様の「N-BOXカスタム」を設定。無限のカスタムパーツも、両仕様で異なるデザインとしています。無限パーツでカスタムした新型「N-BOX」N-BOX用無限パーツは「My Special BOX」を