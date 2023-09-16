4yuuu編集部が実際に買ってよかったDAISO(ダイソー)の商品をピックアップ♡今回は、一度使うと手放せなくなる驚くほど便利なアイデアグッズをご紹介します！ぜひ最後までチェックしてみてくださいね♪出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/businesswoman-packing-belongings-into-cardboard-box-2354740823【ダイソー】便利なアイデアグッズ?ダンボールクリップDAISO(ダイソー)の「ダンボールクリップ」は、ダ