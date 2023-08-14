女優の鈴木砂羽（50）が、14日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。念願の夢が叶ったことをつづった。鈴木は「すんごい事が起こるものです！！」と興奮交じりに投稿。「ワタクシ、小学生高学年くらいから『魔法の天使クリィミーマミ』を推し続けて今日まで参りましたワタクシの中ではクリィミーマミ＝太田貴子さま太田貴子さま＝クリィミーマミなのです！！」といい「本日は貴子さまのバースデーライブに呼んでい