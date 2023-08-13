就職・転職のための社員クチコミサイトOpenWork（オープンワーク）を運営する「オープンワーク株式会社」は、このほど「働き方改革」を推進する立場である国家公務員の働き方に着目した「国家公務員の働き方 10年レポート」を公開しました。同レポートによると、官公庁業界の「20代成長環境」「社員の士気」「人材の長期育成」「人事評価の適正感」「風通しの良さ」のスコアは10年前の2014年と比べて悪化していることが分かりまし