タレント・中居正広（50）が11日放送のTBS「中居正広の金曜日のスマイルたちへ」（金曜後8・57）に出演。ジャニーズ事務所をめぐる退所・独立・移籍について、本音を爆発させる場面があった。今回は「金スマ特別編」と題し、サシ飲み企画が行われることに。「20thCentury（トニセン）」の坂本昌行、長野博、井ノ原快彦らをゲストに招き、約2時間半にわたって様々な話題を語りつくした。そこで、三宅健が「TOBE」に移籍し