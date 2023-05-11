9点差のマウンドは「大きなプレッシャーがかからない状況」■ヤンキース 11ー3 アスレチックス（日本時間11日・ニューヨーク）アスレチックスの藤浪晋太郎投手が10日（日本時間11日）、敵地・ヤンキース戦で今季6度目となる救援マウンドに上がり、2回1/3を無安打無失点、1四球2奪三振と好投した。9点差、大量ビハインドの5回途中から3番手で登板したことに“生き残りのカギ”がありそうだ。アスレチックスの地元放送局「NBCス