結婚して何年もたつのに、いまだに収入や貯金額などを教えてくれない旦那さんもいますよね。「通帳を見せてほしい」と言ったら、頑なに拒否されてしまったという奥さんも……。老後資金やマイホームの計画など、夫婦でちゃんとお金の話ができないと不安になります。今回は「夫が通帳を見せなかった驚愕の理由」の中から1つ、離婚話をした際のエピソードをご紹介します。離婚することになったら…「お金に細かくてケチな夫。通帳の