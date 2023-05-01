2004年にデビューした、モデルで女優の西山茉希さん。37歳を迎え、二児の母となった現在も精力的に活動を続けていますが、プライベートでは、2013年には結婚したのち、2019年に離婚。2017年には所属事務所が夜逃げ同然で倒産するなど、紆余曲折を経験しています。特に事務所の倒産は、二人目のお子さんが生まれ、仕事を離れていた時期にあたったこともあり、寝耳に水だったそうで――。【写真】ふたりの”チビーズ”を抱きしめる西