Image: Apple 信じたくはないのですが…。全Appleユーザーが(きっと)待ちわびている、iPhone 15シリーズでのUSB-C化。今のところUSB-C搭載は可能性の高い噂として囁かれていますが、一方でケーブルにはAppleの互換性を保証する「MFi認証」が必要になるかも? なんて青ざめる噂も混じっていて若干カオスっております。そして、その青ざめる話にさらに追い打ち。Cables w no MFI will be sof