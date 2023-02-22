２・２１東京ドームで内藤哲也、蝶野正洋の２連戦で引退した元プロレスラーの武藤敬司氏（６０）。３万６９人の大観衆がドームに集結し、生配信した「ＡＢＥＭＡ」のＰＰＶは、過去のプロレスでのＰＰＶでは記録的な視聴者数を獲得した。３８年４か月に渡り数々の「作品」を残した武藤氏にふさわしい劇的なフィナーレとなったが一方で謎が残った。それは、通常の引退試合の最後を締めくくる「１０カウントゴング」がなかったこ