一般社団法人「MASC」が実施した「空飛ぶクルマ」の有人試験飛行＝22日午前、岡山県笠岡市国内で初めて「空飛ぶクルマ」の屋外有人飛行を大分市で成功させた一般社団法人「MASC」（岡山県倉敷市）が22日、地元岡山県でも試験飛行を公開し、成功させた。MASCは、瀬戸内海の島々を結ぶ新しいモビリティー（乗り物）として観光や物流分野での2025年以降の実用化を目指している。試験飛行は笠岡市で実施。人を乗せた時の騒音や振動