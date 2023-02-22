俳優の岡田准一（42）が22日、都内で行われた『AKKODiS事業戦略＆新CM発表会』に出席した。5月2日をもってジャニーズ事務所を退所することを発表した元V6で俳優・歌手の三宅健（43）にエールを送った。【写真】スーツ姿でガッツポーズを見せた岡田准一岡田は、三宅の退所について報道陣に問われると「友が新しくやることは何でも応援します」と笑顔を見せた。三宅は、20日にジャニーズ事務所の公式サイトを通じて「私、三宅