京都市東山区の建仁寺で、無断でモミジの枝が伐採された事件で、「ミシュランガイド」2つ星の日本料理店の従業員だった男2人が、書類送検されていたことがわかった。2022年11月、京都市東山区の建仁寺で、駐車場の利用者が、ポリ袋を持った不審な動きをする男2人組を見かけた。声をかけると、袋の中からは、17cmから40cmのモミジの枝が数本見つかったという。建仁寺は、警察に被害届を提出していたが、捜査関係者によると、無断で