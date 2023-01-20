「フィクションだと思ったから耐えられたのに…」【写真】「説教しながらタバコを...」韓国芸能界にはびこるパワハラ問題 Netflixの人気ドラマ『ザ・グローリー〜輝かしき復讐〜』のいじめシーンが、韓国で実際にあった事件と酷似しているとして衝撃が走っている。『ザ・グローリー』は、高校時代に壮絶ないじめと暴力に遭った主人公が、生涯をかけて綿密に立てた計画を、十数年の時を経て実行していくスリリングな復讐劇だ。