わが子が中学受験する学校をどのように選べばいいのか。通常、チャレンジ校や安全校など複数校受験するが、「ギリギリ合格して入学しても勉強についていけるのか」「合格した学校が低偏差値で、入学する意味はあるのか」といった保護者の悩みは尽きない。そこで、塾経営者の矢野耕平さんが、聖光学院など有名私立中高一貫校の担当者に直球の質問を投げたところ、意外な回答が返ってきた――。※本稿は、矢野耕平『令和の中学受験2
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