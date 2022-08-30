8月29日深夜放送のニッポン放送『フワちゃんのオールナイトニッポン0(ZERO)』に、有吉弘行がゲスト出演。自身の“あだ名”に関するエピソードを明かした。【関連】新婚の有吉弘行、“ご祝儀のお返し”事情明かす「ちゃんとした人への…」番組内で、フワちゃんは、有吉がさまざまな芸能人にあだ名をつける“あだ名芸”に触れた上で、「有吉さん、変なあだ名つけるから」「今ジムでさ、変なおじさんから『水風呂』って呼ばれてる」と