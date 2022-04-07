Amazonが定額制の音楽聴き放題サービス「Amazon Music Unlimited」の値上げを2022年5月5日に実施すると発表しました。Amazon Music Unlimitedのプラン料金改定（2022年）について - Amazonカスタマーサービスhttps://www.amazon.co.jp/gp/help/customer/display.html?nodeId=G36ZHJ2DJCKQKQXZ料金改定の対象となるのは、EchoまたはFire TVデバイス専用の「Amazon Music Unlimited ワンデバイスプラン」と、プライム会員向けの「Ama