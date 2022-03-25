食楽web カップうどん＆そばでおなじみの日清「どん兵衛」。年越しそば代わりに食べたという人も少なくないでしょう。筆者も久しぶりに食べたら「あら、こんなに美味しかったっけ」とハマってしまいました。 そんな中、麺・スープ・薬味全てが主役級の「最強どん兵衛」が誕生したとの一報が……。これは食べずにはいられない！ということで早速試してみました。 各248円（税抜） こちらが3月28日より発売され