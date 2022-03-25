タレントのタモリさんは2022年3月18日放送の報道特番「タモリステーション」（テレビ朝日系）に出演した。自身の冠番組でありながら番組中ほとんど言葉を発さず。それにもかかわらず、放送後にはネット上で称賛の声が相次いだ。識者は、ワイドショーなどで「的外れ」なコメントをする芸能人コメンテーターに不満を持つ視聴者にとって「沈黙を貫くタモリさんの態度はひときわ誠実なものに見えたのでしょう」と分析する。「チャンネ