最近、男性の間で流行している「ヒゲ」に対する女性からの評価は「オシャレ」と「不潔っぽい」の両極端に別れる傾向があるようです。数あるヒゲのなかでも、比較的女性からの印象がよいスタイルにはどんなものがあるでしょうか？『オトメスゴレン』女性読者への調査結果をもとに、「女性ウケのいい『ヒゲ』のスタイル９パターン」をご紹介します。【１】玉山鉄二のようにセクシーな「薄い口ヒゲ＋アゴ下ヒゲ」「うっすらモミアゲ