株式会社中島大祥堂(本社：大阪府八尾市、代表取締役：中島 慎介)は、2025年12月12日(金)より、オンラインショップ限定商品として「まるごと丹波栗入り蜜芋プリン」を発売いたしました。紅はるかを贅沢に使った濃厚な蜜芋プリンに、4Lサイズの大粒丹波栗をまるごと一粒閉じ込めた、特別感あふれるお取り寄せスイーツです。 製造できる数量に限りがあるため、数量限定販売となります。 まるごと丹波栗入り蜜芋プリン