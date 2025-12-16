株式会社中島大祥堂(本社：大阪府八尾市、代表取締役：中島 慎介)は、2025年12月12日(金)より、オンラインショップ限定商品として「まるごと丹波栗入り蜜芋プリン」を発売いたしました。紅はるかを贅沢に使った濃厚な蜜芋プリンに、4Lサイズの大粒丹波栗をまるごと一粒閉じ込めた、特別感あふれるお取り寄せスイーツです。

製造できる数量に限りがあるため、数量限定販売となります。





まるごと丹波栗入り蜜芋プリン





■丹波栗をまるごと閉じ込めた、贅沢仕立ての蜜芋プリン

「まるごと丹波栗入り蜜芋プリン」には、丹波栗の甘露煮を一粒まるごと閉じ込めました。プリン部分には紅はるかをたっぷり使用し、蜜芋ならではの“ねっとり濃厚”な味わいを引き出しています。

大粒の丹波栗が持つほっくりとした食感と、紅はるかの濃密な甘さが重なり合い、至福のひとときをお楽しみいただけます。





風味豊かな丹波栗とねっとり濃厚な蜜芋





■丹波栗の魅力

丹波栗は、古くから「栗の王様」と呼ばれ、最高級品として親しまれてきた特別な栗です。

日本書紀にその名が見られるほど歴史は古く、平安時代には都への献上品として用いられ、その後も長く愛されてきました。

丹波地方の豊かな水、肥えた土、昼夜の寒暖差の大きい気候に育まれた丹波栗は、「大粒」「風味豊かな甘さ」「ほくほくとした食感」 が特徴。一般的な栗に比べてブドウ糖・ショ糖を多く含み、自然な甘みが際立ちます。長い歴史と丹波の自然が育てた、まさに特別なおいしさです。

その中でも今回は特大の4Lサイズの丹波栗を使用。

収穫された丹波栗のうち、わずか2％ほどしか採れない非常に貴重な栗。手間のかかる栽培工程と厳しい選別基準を経て、ようやく辿りつく特別な一粒です。





希少な4Lサイズの特大丹波栗を使用





■紅はるかを贅沢に使用したプリン層

蜜芋プリンに使用する「紅はるか」は、強い甘みとしっとりとなめらかな口あたりで知られるさつまいも。収穫後はすぐに使わず、約2カ月間じっくりと熟成。でんぷんが糖へと変わり、より濃厚な甘みと蜜のようなコクが引き出されます。

熟成させた紅はるかを蒸し上げ、丁寧に裏ごししたペーストをプリンに使用。素材本来の甘さと深みを感じられるよう、紅はるかペーストを贅沢に約25％配合しました。

ねっとりと濃厚でありながら、やさしい甘みがふわりと広がる、素材の良さをそのまま味わえる蜜芋プリンです。





1日10箱限定販売





【発売概要】

商品名 ：まるごと丹波栗入り蜜芋プリン

内容量 ：3個入り

価格 ：3,240円(税込)

発売日 ：2025年12月12日(金)

販売店舗 ：中島大祥堂オンラインショップ

https://www.nakajimataishodo-shop.jp/c/ntd/ntd-dessert/ima/ima-30

販売数量 ：1日10箱限定









【中島大祥堂ブランドとは】

中島大祥堂は、丹波の実り豊かな素材にこだわった和洋菓子をお届けする菓子ブランドです。栗・黒豆・大納言小豆など、丹波の風土が育んだ食材を丁寧に生かし、素朴で上質な美味しさに仕立てています。

兵庫県丹波市の「丹波本店」を旗艦店とし、大阪では淀屋橋店をはじめ、府内に5店舗を展開しています。四季折々の景色に寄り添う、やさしい甘さのお菓子をお届けしています。





中島大祥堂ブランドページ

https://www.ntdshop.jp/





中島大祥堂 丹波本店