株式会社 田子の月株式会社 田子の月（本社：静岡県富士市今泉380-1、代表取締役社長：牧田 桂輔）は、2025年6月16日(月)の「和菓子の日」にお祝いの気持ちを込めて、ご予約限定の特別な「四季彩おはぎ（しきいろどり おはぎ）」を初の試みとして、提供させていただくことを発表いたします。6月16日の「和菓子の日」は、西暦848年（承和15年・嘉祥元年）の夏、仁明天皇が御神託に基づいて、6月16日に16の数にちなんだ菓子、餅など