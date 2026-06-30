ギークフィードエンジニアがAWS Ambassadorなど3部門に選出
株式会社ギークフィード（本社：東京都台東区 代表取締役：内 信史）は、アマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）によるパートナープログラム「AWSパートナーネットワーク（以下、APN）」において、所属エンジニアである下記の3名が2026年6月25日に発表されたAWS Ambassador、2026 Japan AWS Top Engineers、2026 Japan All AWS Certifications Engineersのいずれかまたは複数に認定されたことをお知らせします。
・君島 翔
執行役員
AWS Ambassador
Japan AWS Top Engineer （Service）
Japan All AWS Certifications Engineer
君島のブログはこちら：https://www.geekfeed.co.jp/author/Kimishima/
・岩間 理佐
エンジニア
Japan AWS Top Engineer （Software）
岩間のブログはこちら：https://www.geekfeed.co.jp/author/iwama/
・落合 彩佳
エンジニア
Japan All AWS Certifications Engineer
落合のブログはこちら：https://www.geekfeed.co.jp/author/ochiai/
AWS Ambassador Programとは？
「AWS Ambassador」は、AWS パートナーの技術専門家を選出し、コミュニティを形成するためのグローバルプログラムです。AWS Ambassador Programでは、公開された場でのプレゼンテーション、オープンソースプロジェクト、ソーシャルメディア等を通じて、AWSの技術的専門知識を共有することで自身の技術スキル・クラウド知識を研鑽するプロフェッショナルを認定しています。AWS Ambassadorsに認定された個人は、複数のAWS認定資格を持ち、AWSに関する詳細な知識も持っています。
Japan AWS Top Engineersとは？
「Japan AWS Top Engineer」とは、AWSの各種認定資格を保有する技術者のなかでもAWS Japanから技術?や実ビジネスでの実績などを評価されたAWS パートナー企業に所属する個?を表彰するものです。「2026 Japan AWS Top Engineers クライテリアのお知らせ」を基準にAWS Japanでの審査を経て選出されています。
Japan All AWS Certifications Engineers とは？
「Japan All AWS Certifications Engineers」とは、APN参加企業に所属し、「AWS 認定資格を全て保持している」AWSエンジニアの皆様を対象にした表彰プログラムです。「Japan All AWS Certifications Engineers クライテリアのお知らせ」を基準にAWS Japanでの審査を経て選出されています。
ギークフィードのAWSにおける実績
ギークフィードでは2015年よりAWSの大規模案件構築や最先端サービス構築支援に取り組んでおり、AWSアドバンストティアサービスパートナーとして様々な規模のお客様へAWSを活用したサービス提供を行っており、日本国内で3社目となるAmazon Connectサービスデリバリープログラムの認定を受けております。小規模ながら、高い技術力や専門知識、豊富な経験だけでなく、柔軟にお客様の課題を解決する点をAWSに評価いただき、内製化支援パートナーやクラウドネイティブ開発グループといったAWSと連携したビジネス拡大取り組みの認定を受けております。
また、2023 Collaboration Partner of the Year - APJ、2024 Design Partner of the Year - APJを受賞しました。
今後はAmazon ConnectだけでなくDevOpsやData Analyticsといった領域に注力し、より広い領域でお客様のビジネスに貢献できる最適なソリューションを提供できるよう邁進してまいります。
ギークフィードについて
会社名 株式会社ギークフィード
代表 内 信史
事業内容 ソフトウェア受託開発、AWSコンサルティング、構築、運用保守、自社開発サービスのSaaS提供、機械学習を利用した開発
設立 2011年05月17日
所在地 東京都台東区小島2-20-7 扶桑御徒町ビル2F
会社HP https://www.geekfeed.co.jp/
YouWireHP https://www.youwire.jp
SylphinaHP https://www.sylphina.jp/
Amazon Connect専用技術ブログ「Build AmazonConnect」 https://ac.geekfeed.co.jp
※ギークフィード、SylphinaおよびYouWireは、株式会社ギークフィードまたはその関連会社の商標です。
※アマゾン ウェブ サービス、Amazon Web Services、AWS、AWS Partner Network、APN、Amazon Connect およびAmazon Web Services ロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
配信元企業：株式会社ギークフィード
・君島 翔
執行役員
AWS Ambassador
Japan AWS Top Engineer （Service）
Japan All AWS Certifications Engineer
君島のブログはこちら：https://www.geekfeed.co.jp/author/Kimishima/
・岩間 理佐
エンジニア
Japan AWS Top Engineer （Software）
岩間のブログはこちら：https://www.geekfeed.co.jp/author/iwama/
・落合 彩佳
エンジニア
Japan All AWS Certifications Engineer
落合のブログはこちら：https://www.geekfeed.co.jp/author/ochiai/
AWS Ambassador Programとは？
「AWS Ambassador」は、AWS パートナーの技術専門家を選出し、コミュニティを形成するためのグローバルプログラムです。AWS Ambassador Programでは、公開された場でのプレゼンテーション、オープンソースプロジェクト、ソーシャルメディア等を通じて、AWSの技術的専門知識を共有することで自身の技術スキル・クラウド知識を研鑽するプロフェッショナルを認定しています。AWS Ambassadorsに認定された個人は、複数のAWS認定資格を持ち、AWSに関する詳細な知識も持っています。
Japan AWS Top Engineersとは？
「Japan AWS Top Engineer」とは、AWSの各種認定資格を保有する技術者のなかでもAWS Japanから技術?や実ビジネスでの実績などを評価されたAWS パートナー企業に所属する個?を表彰するものです。「2026 Japan AWS Top Engineers クライテリアのお知らせ」を基準にAWS Japanでの審査を経て選出されています。
Japan All AWS Certifications Engineers とは？
「Japan All AWS Certifications Engineers」とは、APN参加企業に所属し、「AWS 認定資格を全て保持している」AWSエンジニアの皆様を対象にした表彰プログラムです。「Japan All AWS Certifications Engineers クライテリアのお知らせ」を基準にAWS Japanでの審査を経て選出されています。
ギークフィードのAWSにおける実績
ギークフィードでは2015年よりAWSの大規模案件構築や最先端サービス構築支援に取り組んでおり、AWSアドバンストティアサービスパートナーとして様々な規模のお客様へAWSを活用したサービス提供を行っており、日本国内で3社目となるAmazon Connectサービスデリバリープログラムの認定を受けております。小規模ながら、高い技術力や専門知識、豊富な経験だけでなく、柔軟にお客様の課題を解決する点をAWSに評価いただき、内製化支援パートナーやクラウドネイティブ開発グループといったAWSと連携したビジネス拡大取り組みの認定を受けております。
また、2023 Collaboration Partner of the Year - APJ、2024 Design Partner of the Year - APJを受賞しました。
今後はAmazon ConnectだけでなくDevOpsやData Analyticsといった領域に注力し、より広い領域でお客様のビジネスに貢献できる最適なソリューションを提供できるよう邁進してまいります。
ギークフィードについて
会社名 株式会社ギークフィード
代表 内 信史
事業内容 ソフトウェア受託開発、AWSコンサルティング、構築、運用保守、自社開発サービスのSaaS提供、機械学習を利用した開発
設立 2011年05月17日
所在地 東京都台東区小島2-20-7 扶桑御徒町ビル2F
会社HP https://www.geekfeed.co.jp/
YouWireHP https://www.youwire.jp
SylphinaHP https://www.sylphina.jp/
Amazon Connect専用技術ブログ「Build AmazonConnect」 https://ac.geekfeed.co.jp
※ギークフィード、SylphinaおよびYouWireは、株式会社ギークフィードまたはその関連会社の商標です。
※アマゾン ウェブ サービス、Amazon Web Services、AWS、AWS Partner Network、APN、Amazon Connect およびAmazon Web Services ロゴは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
配信元企業：株式会社ギークフィード
プレスリリース詳細へ